Объявлен лучший фильм «Кинотавра»

Главный приз российского кинофестиваля «Кинотавр» получил фильм режиссера Николая Хомерики «Море волнуется раз». Все лауреаты объявлены на сайте фестиваля.

В фильме Хомерики сыграла дочь российского актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего Ольга. Актриса считает, что ключевой темой ее дебютного фильма является любовь. «Я думаю, это история о том, как люди хотят быть вместе и хотят понять, что же это такое, и о том, как, наверное, не всегда все сказочно и очевидно», — отметила она.

Также в номинации лучший режиссер победил Владимир Мункуев. Главный приз за лучший дебют получила лента «Общага».

Сюжет картины «Море волнуется раз» строится вокруг истории возлюбленных Саши, которую сыграла наследница известного актера, и Коли, персонажа Валерия Степанова. Молодая пара сбегает от мира в старый дом в лесу, где встречает загадочных супругов, роли которых исполнили Юлия Ауг и Андрей Смоляков.

