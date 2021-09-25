Названа возможная причина столкновения сухогрузов в Босфоре

Возможной причиной столкновения российского и турецкого сухогрузов в проливе Босфор назвали отказ рулевого управления у судна Турции. Об этом заявили в судоходной компании «Волжское государство», сообщает РИА Новости.

Там уточнили, что на борту сухогруза «Русич-10» находились 11 россиян. Авария произошла в пять часов утра.

128-метровое российское судно «Русич-10», которое следовало из района Гемлик провинции Бурса в Россию, столкнулось с 90-метровым турецким Tahsin İmamoğlu утром в субботу, 25 сентября. Инцидент произошел у берегов района Йеникей в Стамбуле. По предварительным данным ТАСС, никто не пострадал. К месту происшествия направили три катера и 14 буксировочных судов.

Ранее на юго-западе Японии сухогруз столкнулся с небольшим судном, которое перевернулось. В результате аварии погиб один человек. На борту лодки находился 12 летний мальчик — его спасли.