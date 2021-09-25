Названы следующие жертвы британского энергетического кризиса

Сельскохозяйственные предприятия Великобритании, выращивающие овощи, эксперты назвали следующими жертвами энергетического кризиса в этой стране. Высокие цены на газ сделали более затратным для британских фермеров содержание теплиц с помидорами, огурцами и болгарским перцем, пишет Bloomberg.

Климат Соединенного Королевства не позволяет выращивать овощи в естественной среде, а стоимость отопления растет вместе с ценами на газ. По словам главы Консорциума свежей продукции (Fresh Produce Consortium) Найджела Дженни, в преддверии посевного сезона фермерам придется принять непростое решение — некоторые из них могут не потянуть оплату счетов за подогрев теплиц зимой, поэтому будут вынуждены разместить саженцы на меньшем количестве грядок либо вовсе остаться без урожая следующим летом.

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Большие расходы на энергию рискуют обострить рост цен на продовольствие. Стоимость газа достигла рекордных значений. В середине сентября октябрьские фьючерсы на газ приблизились к критической отметке.

Британскую пищевую промышленность уже подорвал дефицит персонала — после Brexit и вспышки пандемии коронавируса в стране стало не хватать водителей грузовиков, складских рабочих и сотрудников производственных предприятий.