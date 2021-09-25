Выяснено происхождение одного из самых загадочных народов Древнего мира

Международная команда исследователей показала, что этруски — древние обитатели северо-запада Италии — сформировывались не в результате миграций с Ближнего Востока, а происходят от переселенцев из степи, пришедших в регион в бронзовом веке. Статья ученых опубликована в журнале Science Advances.

Цивилизация обитавших на территории современной Тосканы этрусков оказала огромное влияние на развитие соседней римской. Однако происхождение этого народа, чей язык не был индоевропейским, оставалось загадкой еще со времен историков Древнего мира. Согласно одной гипотезе — которой придерживался, в частности, Геродот, — этруски сформировались волнами миграций из Восточного Средиземноморья, одна из которых была, в частности, из Анатолии. По другой, выдвинутой впервые Диогеном Галикарнасским, этруски развились из существовавшей ранее местной культуры Виллановы.

Исследователи из Института изучения истории человека Общества Макса Планка, Гарвардского, Копенгагенского, Сиенского и Флорентийского университетов проанализировали геномы 82 человек, найденных в 12 археологических памятниках Центральной и Южной Италии, которые жили с 800 года до нашей эры по 1000 год. Им не удалось обнаружить следы миграции из Анатолии. Выяснилось, что во многом геном этрусков оказался схож с генетическим профилем основавших Рим латинов: большинство их предков пришли из степей Причерноморья и Прикаспия в бронзовом веке.

Связанный с этрусками генофонд оставался стабильным даже после завоевания этрусских городов Римом — вплоть до установления империи, когда тот испытал большой — до 50 процентов — приток генов от населения Восточного Средиземноморья. По мнению исследователей, это объясняется перемещением в Римской империи рабов и легионеров. В Раннее Средневековье отмечается приток североевропейских генов, что говорит о том, что пришедшие во время Великого переселения народов германские мигранты — в частности, лангобарды — оставили значимое наследие. Тот факт, что с 1000 года население Тосканы, Лацио и Базиликаты оставалось по большей части неизменным, по мнению исследователей, говорит о том, что генофонд населения Центральной и Южной Италии сформировался по крайней мере тысячу лет назад.