Huawei отреагировала на сообщения о продаже бизнеса

Huawei не собирается продавать бизнес по производству смартфонов. Об этом сообщает издание Huawei Central.

Представители компании прокомментировали опасения пользователей смартфонов бренда и опровергли слухи о том, что Huawei намерена избавиться от своего мобильного подразделения. Топ-менеджер компании Сюй Чжицзюнь (Xu Zhijun) заявил во время конференции Huawei Connect Event 2021, что фирма не намерена закрывать соответствующее направление, хотя и столкнулась с некоторыми проблемами.

Предприниматель подтвердил, что компания сейчас испытывает не лучшие времена — в частности, это связано с производством 5G-устройств. «Подождите несколько лет, потому что, по крайней мере, у вас должна быть мечта и цель, которые будут поддерживать вашу мотивацию», — отреагировал на вопросы журналистов Чжицзюнь.

Производство смартфонов Huawei с поддержкой связи пятого поколения оказалась сорвано. Из-за американских санкций китайская корпорация временно отказалась от выпуска смартфонов с 5G. Так, последний флагманский телефон компании P50 вышел только с поддержкой 4G. Однако в сентябре источники сообщили, что в Huawei нашли способ наладить выпуск девайсов нового поколения.

Слухи о закрытии мобильного подразделения Huawei появились в начале года. Тогда в компании заявили, что не собираются уходить с рынка смартфонов. Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года.