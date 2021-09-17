На смартфоны Huawei вернется 5G

Huawei найдет способ комплектовать свои устройства модулями с поддержкой 5G. Об этом сообщает издание Huawei Central.

Журналисты ссылаются на отчет одного из китайских инсайдеров, который заявил, что Huawei готовится продолжить выпуск смартфонов с поддержкой связи пятого поколения. В настоящий момент корпорация не может выпускать устройства с 5G, так как не имеет достаточного количества новых процессоров из-за наложенных на нее американских санкций.

Указанный источник сообщал о возможности возвращения 5G на девайсы Huawei в конце августа, в сентябре он вернулся с подтверждением информации. Китайская компания решила данную проблему неизвестным способом, однако запланированные сроки выхода первого смартфона с 5G не сообщаются.

Есть предположение, что Huawei представит гаджеты с поддержкой связи нового поколения в конце месяца. На 23 сентября у компании запланирован анонс смартфонов серии Nova 9 и некоторых других продуктов.

Из-за запрета на торговлю с американскими компаниями Huawei пришлось закупать для своих смартфонов процессоры с поддержкой 4G. Так, в конце июля китайская корпорация выпустила флагманы P50 и P50 Pro, не поддерживающие работу в сетях пятого поколения. Huawei была внесена в санкционный список США в мае 2019 года.