Стало известно о состоянии впавших в кому после отравления детей на Сахалине

Двое подростков впали в кому после отравления на Сахалине, их подключили к аппаратам ИВЛ

Двое 15-летних подростков поступили в сахалинскую больницу без сознания. Предварительно, у них диагностировано отравление, сообщается на странице сахалинского Минздрава в Instagram.

Оба ребенка находятся в коме, их подключили к аппаратам ИВЛ, сообщили в ведомстве. Что именно вызвало отравление, не сообщается.

Врач-реаниматолог Валентина Парчевская заявила, что медики провели консультацию с коллегами из Федерального московского центра (ФКНЦ ФМБА России) и применили в лечении все рекомендации. Она отметила, что рассчитывает на благоприятный исход.

В прокуратуре поставили на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят сотрудники южно-сахалинского следственного отдела СУ СК РФ.

В июне стало известно, что трое подростков из Тобольска выпили бабушкины таблетки от суставной боли и отравились, двое из них впали в кому. Подростков госпитализировали в областную больницу №3 Тобольска. Все трое оказались в реанимации в тяжелом состоянии.