Лавров призвал США перестать навязывать другим свою модель развития

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая 25 сентября на Генассамблее ООН, заявил, что в Москве ожидают, что США перестанут использовать военные и любые другие методы навязывания своей модели развития другим странам. Его слова приводит «Интерфакс».

«Недавно президент Байден заявил об отказе от использования военных методов, чтобы, как он выразился, "переделывать другие страны". Ожидаем, что США сделают следующий шаг и откажутся не только от силовых, но и от любых других методов навязывания своей модели развития», — сказал Лавров.

Также дипломат отметил попытки принизить роль ООН в решении ключевых проблем современности. Он посетовал на то, что такие попытки предпринимает Запад в противовес международному праву. Министр призвал обсуждать и выносить на всеобщее одобрение новые нормы, регулирующие межгосударственное общение, так как в ином случае они не могут обладать «всеохватной легитимностью».

Глава российского дипломатического ведомства заявил, что некоторые страны переводят дискуссии по ключевым проблемам в удобные для себя форматы, чтобы исключить из процесса выработки глобальных решений тех, кто имеет собственную точку зрения, расхожую с ними. Как пример он назвал выдвинутую администрацией США идею созвать «саммит демократий». По его мнению, это станет шагом в направлении раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих».

Ранее Сергей Лавров раскритиковал поступающие из Вашингтона заявления после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, заявив, что они не совсем соответствуют той позиции, которую американская сторона занимала на встрече глав двух государств.