Названа причина смерти актера из сериалов «Прослушка» и «Подпольная империя»

Американский актер Майкл Кеннет Уильямс скончался от передозировки наркотиками. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление бюро судмедэкспертизы Нью-Йорка.

Согласно заявлению экспертов, смерть звезды сериалов «Прослушка» и «Подпольная империя» наступила в результате передозировки фентанила, кокаина и героина.

6 сентября стало известно, что 54-летний Майкл Кеннет Уильямс был найден мертвым в своей квартире в округе Бруклин. Тело обнаружил племянник артиста. В жилище пятикратного номинанта на премию «Эмми» была обнаружена «наркотическая атрибутика», что могло указывать на смерть актера от передозировки.

Свою карьеру Уильямс начал с работы танцора, он принимал участие в съемках видеоклипов и гастролях Джорджа Майкла, Мадонны, а также работал в качестве модели. В 2002 году Уильямс получил известность благодаря роли в телесериале «Прослушка», после чего стал появляться в эпизодах других американских сериалов. В 2010 году он получил главную роль в сериале «Подпольная империя», где снимался до 2013 года. Номинирован на премию «Эмми» 2021 года за роль второго плана в сериале «Страна Лавкрафта».