Главная героиня «Секса в большом городе» впервые отреагировала на смерть коллеги

Исполнительница главной роли в американском сериале «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер впервые выразила свои соболезнования в связи со смертью коллеги по сериалу Уилли Гарсона спустя два дня после известия о его кончине. Она написала об этом на своей странице в Instagram.

«Это было невыносимо. Иногда молчание тоже заявление. (Заявление) о значимости. О боли. О масштабе потери более чем 30-летней дружбы. …Уилли, я буду скучать по тебе», - написала актриса.

О смерти 57-летнего Гарсона стало известно ранее в среду, 22 сентября. Кроме «Секса в большом городе» и «Друзей», он снимался в сериалах «Белый воротничок», «Твин Пикс», «Секретные материалы», «Квантовый скачок» и «C.S.I.: Место преступления».