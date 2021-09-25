В Совфеде рассказали о провозгласивших войну вслед за Ницше американцах

Сенатор Пушков: 20 лет назад неоконсерваторы из США вслед за Ницше провозглашали войну

Член Совета Федерации Алексей Пушков Он написал об этом в своем Telegram-канале

«Империя нуждается более во врагах, нежели в друзьях: только в контрасте чувствует она себя необходимой, только в контрасте становится она необходимой… », — привел часть цитаты политик.

По его словам, 20 лет назад, американские неоконсерваторы подхватили военно-мобилизационную идеологию и некоторые из них вслед за Ницше провозглашали войну «"во имя демократии" обновляющей и одухотворяющей силой американской нации».

«Однако, если Ницше был романтиком героической эпохи, то неоконсерааторы были - и остаются - сторонниками глобальной диктатуры, а романтизация войны для них - не философский постулат, а лишь циничный способ манипуляции американской нацией. Между тем народ США устал от войн. Бесконечные и безрезультатные войны, типа иракской и афганской, привели к отторжению большинством американцев внешних интервенций». — написал сенатор.

Он отметил, что формула Ницше не выдержала столкновения с ужасами войн XX и XXI века. «Она устарела. Война перестала быть средством поддержания бодрости нации, каким ее видел Ницше в 19-ом веке, а превратилась в способ ее истощения и, в конечном счете, заката. Что для США подтвердил Афганистан» заключил Пушков.

Ранее Пушков заявил, что в условиях меняющегося мира у Европы отсутствует продуманная стратегия. «Непонятно, на что рассчитывает Европа в меняющемся мире: ее стратегические возможности невелики», — отметил сенатор. Он указал на то, что Вашингтону в борьбе с Китаем Европа «не сильно нужна», поскольку США даже не уведомили Евросоюз о формировании альянса AUKUS с Великобританией и Австралией.