В России заявили об отсутствии у Европы продуманной стратегии

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в условиях меняющегося мира у Европы отсутствует продуманная стратегия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Непонятно, на что рассчитывает Европа в меняющемся мире: ее стратегические возможности невелики», — отметил сенатор. Он указал на то, что Вашингтону в борьбе с Китаем Европа «не сильно нужна», поскольку США даже не уведомили Евросоюз о формировании альянса AUKUS с Великобританией и Австралией. «Европейцы возмущены поведением США, разочарованы их бессилием в Афганистане и все чаще говорят о необходимости проводить собственную политику, а не рассчитывать на США», — заметил Пушков.

Как пишет политик, Европе не с кем строить свою политику, поскольку с США это сделать труднее, отношения с Россией зашли в тупик, политического сотрудничества с Китаем у нее нет, а в арабском мире влияние падает. «И общей продуманной стратегии у нее нет, если лишь отдельные реакции на отдельные проблемы. Не более того. Зато очень много уверенности в своей правоте и много идеологии. Неважное сочетание с точки зрения Real Politik», — заключил Пушков.

Ранее Пушков предрек рост «трещин» в НАТО в том числе из-за заключения между США, Британией и Австралией соглашения об оборонном партнерстве. «Парадокс в том, что, пытаясь усилить геополитическое давление на Китай, США наносят удар по союзникам в Европе. И подтверждают уверенность европейцев, что для США Европа перестает быть приоритетом», — заявил он.

16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Договоренность предполагает, что три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере нейросетей, кибернетической и подводной систем. Кроме того, Австралия по этому контракту будет строить подводные лодки, хотя еще несколько лет назад заключила соглашение с французской компанией Naval Group на производство 12 субмарин на 90 миллиардов австралийских долларов.