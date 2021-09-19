В Совфеде объяснили смысл слов главы МИД Франции об отзыве послов

Сенатор Пушков о заявлении МИД Франции: они открывают для себя что-то новое о США

Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил заявление МИД Франции о том, почему Париж не стал отзывать посла из Великобритании на фоне ситуации с AUKUS. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Иными словами, в Париже знают цену обязательствам Лондона и не обольщаются на его счет. А вот насчет США и Австралии они открывают для себя что-то новое», — написал сенатор.

По его словам, сначала в Европе удивлялись бывшему президенту США Дональду Трампу и рассчитывали, что при нынешнем американском лидере Джо Байдене в трансатлантические отношения вернутся «старые добрые времена». «Не вернутся: времена другие, США другие, у них другие задачи и приоритеты в изменившемся мире», — добавил Пушков.

Ранее глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объяснил, что Париж не стал отзывать посла из Великобритании на фоне ситуации с Австралией, так как в этом нет необходимости. «Мы отозвали наших послов из США и Австралии, чтобы переоценить ситуацию. В Великобритании в этом нет необходимости», — сказал министр.

16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Договоренность предполагает, что три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере нейросетей, кибернетической и подводной систем.