Сенатор рассказал о согласии россиян по нескольким позициям

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал завершение выборов в России. Он отметил, что среди россиян сложилось базовое согласие по нескольким позициям и наблюдается консолидация электората, передает «Федерал Пресс».

Сенатор отметил, что жителям страны не хочется нестабильности, особенно на фоне того, что им показали, как это может происходить.

«Много говорилось о том, что фактор Украины себя исчерпает. А я считаю, что он себя не исчерпал. Стабильность у нас оценили. А Украина стала той лакмусовой бумажкой, которая показала, какие могут быть альтернативы стабильности. И эти альтернативы выглядят хуже», — пояснил Пушков.

Сенатор добавил, что последние пять лет были трудными для России, сказалось падение цен на нефть, пандемия коронавируса, западные санкции, которые нанесли серьезный ущерб экономике, но и их государство и народ сумели преодолеть и «переварить», показав свою устойчивость.

Пушков спрогнозировал экономический рост выше, чем в среднем по Европе и отметил эффективность решений властей. Он привел в пример функционирование государственной системы в период пандемии.

Что же касается выборов, сенатор отметил их прозрачность и отличную организацию, о которой также говорят западные наблюдатели, которых особо впечатлили камеры в ходе наблюдения за избирательным процессом.

Ранее французские наблюдатели призвали Запад поучиться у России организации выборов и подчеркнули, что избирательный процесс был проведен на высшем уровне. Они отметили меры для лиц с ограниченными возможностями, большую вовлеченность молодежи в наблюдение, а также высокое обеспечение безопасности, в частности наличие камер.

Выборы завершились в 21:00 по московскому времени во всех регионах России. В рамках Единого дня голосования в России прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.

