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В России спустили на воду супертраулер

В Санкт-Петербурге спустили на воду супертраулер «Капитан Мартынов»
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Фото: Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» / РИА Новости

В России прошла церемония спуска на воду рыболовного супертраулера «Капитан Мартынов». Этот корабль является четвертым судном проекта СТ-192. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Вице-премьер Виктория Абрамченко подчеркнула преимущества корабля. По ее словам, на траулерах проекта СТ-192 уровень выброса парниковых газов на тонну выловленной рыбы сокращен вдвое.

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В 2019 году «Русская Рыбопромышленная Компания» заказала постройку траулеров проекта СТ-192 на АО «Адмиралтейские верфи». Планируется постройка десяти кораблей. Каждое судно проекта СТ-192 рассчитано на вылов 60 тысяч тонн рыбы в год.

Ранее британские аналитики обеспокоились появлением российского океанографического судна «Янтарь» у территориальных вод Ирландии. UK Defence Journal отметило, что корабль может использоваться в разведывательных миссиях.

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