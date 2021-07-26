Атомную подводную лодку «Красноярск» спустят на воду 30 июля. Об этом РИА Новости сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Торжественная церемония спуска ракетного крейсера на воду пройдет в Северодвинске на предприятии «Севмаш», которое входит в Объединенную судостроительную корпорацию. Судно является частью проекта 885М «Ясень-М», подлодки которого оснащены крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр». Руководить спуском будет Главнокомандующий Военно-морского флота России (ВМФ) Николай Евменов.

Предыдущий атомный подводный крейсер проекта 885М «Ясень-М» К-561 «Казань» вошел в состав ВМФ России 7 мая. Сообщается, что после спуска «Казани» на воду в марте 2017 года, ее «очень строго и в разных режимах испытывали, по ходу дела что-то дорабатывали, заменяли, устраняли и совершенствовали».

Ранее в ходе главного парада ВМФ России в Санкт-Петербурге президент Владимир Путин рассказал о новейшем вооружении и успехах российского флота на мировой арене. По словам главы государства, Россия в кратчайшие сроки заняла достойное место в числе ведущих морских держав. Кроме того, ВМФ России обеспечил присутствие практически во всех областях Мирового океана.