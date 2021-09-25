Торжественное открытие деревянного туалета в российском городе сняли на видео

В Ангарске торжественно открыли деревянный туалет для водителей автобусов — в честь этого его украсили шариками. Видео, снятое на церемонии, опубликовано в Telegram-канале «Подъем».

На кадрах видно, как в лесу рядом с деревянным туалетом и раковиной развешены шарики и плакат.

Как сообщают авторы канала, санузел построили на конечной остановке маршрута №7. Они уточнили, что водители автобусов сами дополнительно установили уличный рукомойник, а также прикрепили к дереву зеркало.

Ранее школу в селе Дунаево Забайкальского края оставили без туалета по решению районного суда — он постановил, что уборная находится в плачевном состоянии, а ее эксплуатация может быть опасна для учащихся. Туалет был построен в 1971 году.