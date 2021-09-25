Бюджет РФ получит 16 миллиардов рублей в год от привлечения осужденных к труду

Российский бюджет получит до 16 миллиардов рублей в год от привлечения осужденных к труду

Российский бюджет будет получать порядка 16 млрд рублей ежегодно от привлечения осужденных к оплачиваемому труду, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Госдума приняла закон о предоставлении льгот компаниям, использующим труд осужденных. Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду оцениваются в 15,2 млрд рублей в 2021 году и прогнозируются в размере 15,8 млрд рублей в 2022 году, 15,9 млрд рублей в 2023 году и 16,2 млрд рублей в 2024 году, говорится в документе.

В середине июня начальник управления ФСИН России по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Елена Коробкова сообщила в интервью ТАСС, что до конца текущего года ФСИН планирует создать до 15 тыс. мест для осужденных на принудительные работы. По ее словам, только в минувшем году новое наказание в виде принудительных работ отбывали 12 тыс. человек, выплативших в доход государства 80 млн рублей (от 5% до 20% от размера зарплаты в зависимости от приговора суда).