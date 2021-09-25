Двух пострадавших при восхождении на Эльбрус выписали из больницы

Минздрав: из 11 пострадавших на Эльбрусе двое выписаны, в реанимации уже никого нет

Двоих человек, которые пострадали при восхождении на Эльбрус, выписали из больницы. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает ТАСС.

«Из 11 человек двое выписаны, в реанимации уже никого нет», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что из реанимации перевели гида из Карачаево-Черкесии и молодого человека с переломом голени. В министерстве также отметили, что состояние всех пострадавших, которые находятся в Республиканской клинической больнице, стабильное.

При восхождении на Эльбрус группа альпинистов из 23 человек запросила помощь в четверг, 23 сентября, из-за ухудшений погодных условий. Поиски пропавших велись на высоте свыше пяти тысяч метров. Погибли пять россиян, 11 человек были госпитализированы.