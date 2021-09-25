Экс-ведущая «Спокойной ночи, малыши!» назвала счастьем отсутствие детей

Народная артистка России Ангелина Вовк назвала счастьем отсутствие у нее детей. Свое отношение к материнству она раскрыла в передаче «Секрет на миллион» на НТВ, передает News.ru.

Она отметила, что раньше отвечала на вопрос о детях с сожалением, но теперь реагирует на него спокойно. «Иногда я думаю: "Боже мой, какое счастье, что у меня нет собственных детей!"» — заявила она.

Вовк была замужем два раза, оба брака длились более 10 лет. Своими внучками она считает крестниц Ангелину и Анну.

Ранее Вовк рассказала, что ее настоящей причиной ухода из «Спокойной ночи, малыши!» стала коррупция. Она вела передачу до начала 1990-х годов, однако после смены руководства передачу захотели закрыть, и Вовк удалось найти спонсоров для финансирования передачи. После этого ее не позвали снова работать ведущей — по словам Вовк, она узнала, что должна заплатить, чтобы продолжить работу, не захотела разбираться и ушла.