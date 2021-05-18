Телеведущая Ангелина Вовк рассказала о домогательствах со стороны режиссера

Телеведущая Ангелина Вовк прокомментировала откровения актрисы Елены Прокловой о сексуальных домогательствах и призналась, что сама оказывалась в похожей ситуации. Об этом она сообщила в эфире передачи «Звезды сошлись» на канале НТВ.

«Мне было 22 года, я поехала на кинопробы в Одессу. И режиссер сначала пригласил на концерт, потом в гости к [Петру] Тодоровскому, потом в ресторан. Но я была догадливой девушкой, я понимала, что за этим последует. Я написала маме, что актрисы из меня не будет, так как режиссер положил на меня глаз», — рассказала Вовк.

Она подчеркнула, что в результате по совету матери вернулась домой. При этом режиссер все равно утвердил Вовк на роль. Однако, по словам ведущей, в дальнейшем они с ним не общались.

По мнению Вовк, Прокловой и другим юным девушкам, ставшим жертвами домогательств, необходимо было обратиться к родителю. «Для этого и существует мать. Об этом можно сказать маме. Она сделает выводы и подскажет ребенку, как себя вести», — заключила ведущая.

Ранее Проклова призналась, что ее в 15-летнем возрасте подверг домогательствам известный актер. Он раздевал ее и склонял к оральному сексу. Она не назвала его имени, однако сказала, что этот человек уже умер.

78-летняя Ангелина Вовк — советская и российская теле- и радиоведущая, диктор Центрального телевидения СССР в 1980-х годах, народная артистка России. За время карьеры на телевидении также вела детские передачи «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши!», музыкальные программы «Утренняя почта» и «Музыкальный киоск».