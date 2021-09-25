В столице Сомали произошел мощный взрыв

Связанные с «Аль-Каидой» террористы устроили взрыв в сомалийской столице Могадишо

В столице Сомали Могадишо произошел мощный взрыв. Видео последствий публикует Telegram-канал IZ.RU.

На кадрах видно, как после взрыва начался сильный пожар. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

В результате взрыва погибли семь военных, есть пострадавшие. Ответственность за устроенный взрыв взяли на себя боевики радикальной группировки «Аш-Шашаб» — они хотели уничтожить автоколонну войск Африканского союза. Боевики связаны с террористическим движением «Аль-Каида» (запрещено в России).

Ранее американские военные нанесли авиаудары по террористам в Сомали. По словам представителя Пентагона Синди Кинга, террористы атаковали служащих элитных военных сил Сомали, которых обучали американские военные.