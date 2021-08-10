В Сомали впервые за 30 лет появится национальная платежная система

Власти Сомали заявили о запуске национальной платежной системы. Впервые с 1991 года в одной из самых нестабильных стран мира заработают финансовые институты. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира».

«Отныне 13 банков Сомали смогут взаимодействовать друг с другом, подключаться к клиринговой и расчетной системе Центрального банка и осуществлять весь спектр финансовых операций, воздействие этих мер на экономику будет беспрецедентным», — заявил директор Центрального банка Сомали Абдурахман Абдулла.

Сомали пытается справиться с последствиями гражданской войны. В прошлом году были достигнуты договоренности со Всемирным банком и Международным валютным фондом (МВФ) по списанию долгов страны. Благодаря урегулированию финансовых вопросов со Всемирным банком, в июле 2021 года в стране заработали карты Visa. В настоящий момент продолжаются переговоры с оставшимися кредиторами, сумма долгов перед которыми составляет порядка 4,5 миллиарда долларов.

Создание единой платежной системы позволит стране наладить выпуск местных дебетовых и кредитных карт, запустить работу интернет-банкинга и банкоматов. После достижения договоренностей с международными финансовыми институтами и воссоздания единой платежной системы, правительство планирует возобновить эмиссию денег.

С момента краха единого государства в 1991 году в Сомали был остановлен выпуск новых денег. По этой причине люди вынуждены расплачиваться либо старыми деньгами, которые за 30 лет превратились в грязные клочки бумаги, либо за безналичные доллары. Правительство страны надеется возобновить эмиссию сомалийского шиллинга в 2021 году. Ожидается, что годовой ВВП страны вырастет на 2,9 процента.