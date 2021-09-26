Глава петербургского МЧС отказался от мандата депутата

Начальник петербургского МЧС Аникин отказался от депутатства в Законодательном собрании

Начальник ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин отказался от мандата депутата Законодательного собрания города, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, Аникин останется работать в аварийно-спасательном ведомстве на той же должности. Вместо главы МЧС в петербургский парламент отправится глава муниципального образования Пискаревка Вера Сергеева. Она уже являлась депутатом ЗакСа прошлого созыва.

Аникин на прошедших выборах в парламент Санкт-Петербурга возглавлял список «Единой России». Партия по их итогу получила 29 мест из 50 в Законодательном собрании.

