Полицейские застрелили мужчину с оружием на крупнейших соревнованиях по серфингу

В американском городе Хантингтон-Бич, штат Калифорния, сотрудники полиции убили вооруженного мужчину. Об этом пишет издание Los Angeles Times.
Инцидент произошел в субботу, 25 сентября, возле места проведения U.S. Open of Surfing — крупнейших соревнований по серфингу в мире. Хотя мероприятие уже закончилось, на пляже оставались сотни человек.
Полиция прибыла на пляж после сообщений о «подозрительном мужчине с оружием». По утверждению полицейских, подозреваемый отказался подчиняться их требованиям. После этого в него несколько раз выстрелили с расстояния около полутора метров. Мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений. На месте происшествия был найден пистолет.
Имя и возраст погибшего не сообщаются. Газета The Orange County Register утверждает, что это был мужчина латиноамериканского происхождения.
Местные активисты движения Black Lives Matter призвали привлечь полицейских к ответственности. Расследованием произошедшего займется департамент шерифа округа Ориндж.
В апреле сообщалось, что полицейский в Мэриленде застрелил подростка со страйкбольным пистолетом. Прибывший на место полицейский рассказал, что мужчина был вооружен чем-то напоминающим нож и пистолет, оказал сопротивление и был застрелен. Позже было установлено, что «подозрительному мужчине» было только 16 лет, а его оружие оказалось ненастоящим.