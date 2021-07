Полицейский застрелил мужчину с муляжом пистолета в Голливуде

Полицейский Лос-Анджелеса застрелил мужчину, держащего в руках пистолет, на Аллее славы Голливуда. Позже стало известно, что оружие представляло собой муляж, сообщили городские правоохранители в своем Twitter.

Отмечается, что инцидент произошел около 11:20 по местному времени. Офицеры полиции ответили на вызов в районе Голливудского бульвар. Правоохранители получили несколько отдельных сигналов о человеке, вооруженном пистолетом.

Приехавшие на место сотрудники полиции обнаружили человека с пистолетом в руке, который подходил по описанию. Один из них открыл огонь, ранив мужчину. Его отвезли в больницу, где он скончался. Находившееся с ним оружие, как выяснилось, являлось муляжом.

В ходе инцидента также пострадала женщина, ее привезли в больницу. Сейчас детективы опрашивают очевидцев происшествия.

Today around 11:20 Hollywood area officers responded to the 6700 block of Hollywood Blvd. They were responding to several separate radio calls of a man armed with a gun. The comments of the radio call indicated it was a male white armed with a handgun walking on Hollywood Blvd.