Подарок десятилетней дочери заставил мать опасаться за свою жизнь

Жительница Англии рассказала, что странный подарок десятилетней дочери заставил ее опасаться за свою жизнь. Ее историю публикует издание The Mirror.

33-летняя Хейли Остин вскрыла подарок, который ей подарила на день рождения десятилетняя дочь Джесика. В упаковке

оказалась свеча с любимым ванильным ароматом Остин. Казалось, это идеальный подарок, но после того, как девочка застенчиво извинилась, что на нем не написано: «Мама», Остин заметила нанесенную на свечу надпись.

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На ней было проникновенное сообщение в память об умершем. Остин поняла, что эта поминальная свеча предназначена для украшения мемориалов, а дочь купила ее по ошибке. Мать рассмеялась и пошутила, что теперь будет спать с приоткрытым глазом.

Другие две дочери, София и Кейтлин, подарили ей раскрашенную фигурку слона и бутылку джина.

«Наверное, у них заговор: они хотят напоить меня, ударить по голове слоном, закопать и зажечь свечу в память обо мне», — иронично предположила англичанка.

Остин отметила, что поставила свечу возле кровати. Она пояснила, что не очень суеверна, поэтому готова даже зажечь свечу при условии, что надпись будет повернута от нее.

Ранее сообщалось, что во французской коммуне Монткур-Лизроль началась массовая рассылка детям замаскированных под новогодний подарок записок, в которых сказано, что новогоднего волшебника Пер-Ноэля не существует. Как сообщила мать одной из девочек, получивших такое послание, злоумышленник не смог разрушить веру ее дочери в новогоднего волшебника, поскольку она еще не умеет читать.