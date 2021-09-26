В российском регионе из-за снегопада нарушена работа общественного транспорта

В Кемерове из-за снегопада пострадали деревья и электросети, что нарушило работу общественного транспорта. Видео происходящего опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Так, на кадрах видны поваленные от тяжести снега ветки и деревья. Отмечается, что из-за этого на некоторых улицах города оборвались провода, а также повреждены припаркованные автомобили.

Кроме того, из-за непогоды в российском регионе произошло несколько автомобильных аварий и образовались пробки на дорогах. Также снегопад повлиял на работу аэропорта — время вылета некоторых рейсов отложено.

В середине сентября сообщалось, что на Чукотке десятки автомобилей попали в «снежный плен» на трассе. На заметенной снегом дороге оказалось более 20 грузовиков. Водители в ожидании помощи взяли в руки лопаты и попытались расчистить путь.