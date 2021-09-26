Пассажиры летевшего в Сочи самолета рассказали о панике после удара молнии

Самолет из Екатеринбурга в Сочи «падал» несколько секунд после удара молнии

Пассажиры экстренно севшего в аэропорту Краснодара самолета Azur Air рассказали об ударе молнии и громком хлопке на борту, пишет E1.RU.

Рейс ZF347, который в субботу, 25 сентября, летел из Екатеринбурга в Сочи, был вынужден приземлиться в Краснодаре. Из-за непогоды в Краснодарском крае перестали принимать самолеты. Борт пошел на второй круг, и после этого в него ударила молния. Как отметил один из пассажиров, воздушное судно «провалилось» и «падало» несколько секунд. По салону разлетелись бутылки и иные мелкие предметы. «В нас попала молния: был громкий хлопок и яркая вспышка», — уточнил он.

Другой пассажир, летевший рейсом, добавил, что люди вели себя так, будто самолет падает. «Были паника и крики. Это самое ужасное, что происходило со мной», — признался он. Рейс благополучно сел в Краснодаре.

В авиакомпании указали, что борт сейчас неисправен.

Ранее в сети появилось видео смерча, который сняли во время непогоды около Джубги. На кадрах видно, как за дорогой поднимается столб торнадо.