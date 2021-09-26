Смерч на российском курорте попал на видео

Смерч прошелся над Джубгой во время сильных ливней в Краснодарском крае

Видео: @pdmnews

В Туапсинском районе Краснодарского края водитель снял на видео смерч, ролик появился в Telegram-канале «Подъем».

В российском регионе в субботу, 25 сентября, прошли сильные ливни, во время которых на курорте Джубга появился смерч. На кадрах видно, как за дорогой поднимается столб торнадо. Очевидец остановился на обочине шоссе и запечатлел смерч, «повисший» в небе, из салона автомобиля. Другие машины двигались по трассе без остановки.

2 сентября в сети опубликовали видео, как на одном из пляжей Сочи мощный смерч раскидал десятки лежаков и зонтиков. На видео попала воронка, поднявшаяся в воздух на несколько метров от земли. Некоторые лежаки с высокой скоростью полетели в том числе на автора ролика.

В июле местные жители сняли на видео несколько мощных смерчей, образовавшихся недалеко от побережья в Сочи. На видео видно сгустившиеся над Черным морем облака и вихри.