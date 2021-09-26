Генсек ООН предупредил о ядерном уничтожении мира

Генсек ООН Гутерриш заявил, что около 14 тысяч ядерных вооружений хранятся по всему миру

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что человечество находится слишком близко к порогу ядерного уничтожения. Об этом пишет ТАСС.

По словам генсека, сейчас около 14 тысяч ядерных вооружений хранятся по всему миру. «Пришло время рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения в мире, открыть новую эру доверия и миру», — сказал он.

24 сентября заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Соединенные Штаты возобновляют поддержку договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Дженкинс отметила, что для этого потребуется получение согласия сената и признала «серьезность трудностей, которые лежат на пути к этой цели».

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был заключен в 1996 году. Для вступления ДВЗЯИ в силу необходима его ратификация 44 государствами. К настоящему моменту его подписали 185 стран и ратифицировали 170 из них. Однако ряд стран, в том числе США и Китай до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году.