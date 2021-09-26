На Украине заявили о дискриминации русскоязычных граждан

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявила о дискриминационной «политике штрафов и запретов» по отношению к русскоязычным украинцам. Соответствующая информация опубликована на сайте политической силы.

ОПЗЖ указала на принудительное ограничение права использования гражданами русского языка в СМИ, общественной и культурной жизни. «Принимаются законы, которые делят детей на сорта по языковому признаку. А "языковой омбудсмен", без тени смущения, предлагает принудительно отправлять в "другие края" людей, несогласных с политикой принудительной украинизации», — отмечается в заявлении.

Изучение украинского языка при этом, по мнению партийцев, стало невыполнимой задачей из-за переписывания учебников и его превращения в «архаичную латынь». ОПЗЖ отметила, что дискриминация имеет место и в отношении других национальных общин.

Заявление партии опубликовано к Европейскому дню языков, отмечаемому 26 сентября. Он был провозглашен Советом Европы в 2001 году.

