В ООН зафиксировали более 20 случаев разжигания вражды на Украине

На Украине зафиксировали случаи разжигания вражды против людей с пророссийскими взглядами

Миссия Организации объединенных наций (ООН) по правам человека с 1 февраля по 31 июля зафиксировала 21 случай разжигания вражды на территории Украины. Об этом сообщила глава миссии Матильда Богнер в ходе брифинга, трансляция которого доступна на Facebook.

Материалы по теме «Чтоб конкуренты в земле лежали» Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть? Поймай, если сможешь. Как беглый судья собрал компромат на Зеленского с Порошенко и поссорил две украинские спецслужбы

По ее словам, за отчетный период жертвами дискриминации стали цыгане, представители сексуальных меньшинств, женщины, люди с ограниченными возможностями. Богнер отметила, что пострадали также граждане с пророссийскими взглядами.

Кроме того, глава миссии ООН указала, что в стране зафиксировали 22 случая угроз и нападений на журналистов и других работников СМИ. Она подчеркнула, что нарушение прав и свобод различных социальных групп и препятствование свободной деятельности журналистов в республике вызывают серьезную обеспокоенность у международной общественности.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и связанных с ним физических и юридических лиц. Пророссийского политика арестовали в мае по подозрению в госизмене.

До этого были заблокированы оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, связанные с Медведчуком. Санкции ввели против его соратника Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости». В августе СНБО ввел санкции против украинского издания «Страна.ua».