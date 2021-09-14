Украинские националисты забросали фаерами дом Медведчука

Украинские националисты устроили пикет у дома главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, с мая находящегося под домашним арестом из-за обвинений в государственной измене. Об этом сообщается на сайте ОПЗЖ.

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По информации политической силы, радикалы забросали дом фаерами и дымовыми шашками, а также написали на заборе оскорбительные надписи в адрес политика и президента России Владимира Путина. Собравшиеся также препятствовали движению автомобилей и скандировали националистические лозунги.

Соратники Медведчука выразили уверенность, что акция проводится с позволения украинских властей и Службы безопасности Украины (СБУ), которые прибегают к самым низким методам политического преследования оппонентов.

Нападение на жилище прокомментировал сам Медведчук. «Ни СБУ, ни национал-радикалы, ни власть в целом не смогут нас запугать и остановить нашу борьбу, которую мы ведем за прекращение их преступного курса, за соблюдение Конституции и законов, за превращение Украину в успешное государство», — заключил политик.

Ранее Медведчук не раз критиковал политику действующей власти Украины. В частности, он рассказал о негативном отношении русскоязычных граждан к украинизации страны, отметив, что Россия и русский язык не могут быть враждебными элементами украинского общества.

Также он заявил, что подход к управлению страной президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко ведет Украину к потере суверенитета и заключению в политическую резервацию.