Медведчук отказался обжаловать арест из-за давления украинских властей на суд

Медведчук заявил, что не будет обжаловать продление ареста из-за давления Киева на суды

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, с мая находящийся под домашним арестом из-за обвинений в государственной измене, отказался подавать апелляционную жалобу на решение суда о продлении ему меры пресечения. Об этом сообщается на сайте политической силы.

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По его словам, перманентное давление украинских властей на суд привело к исчезновению независимой судебной власти, которая могла бы защитить оппозиционных деятелей от политических репрессий. Кроме того, отметил политик, его обращения по незаконным действиям Киева уже рассматриваются в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), который с большей вероятностью вынесет справедливый вердикт.

«Я твердо убежден, что те, кто разрушает систему правосудия Украины, те, кто под давлением власти принимает неправомерные решения, будут наказаны, поскольку они разрушают государственные институты и попирают конституционное право граждан на защиту от незаконных действий власти», — заявил Медведчук.

2 сентября Печерский суд Киева оставил в силе круглосуточный домашний арест Виктора Медведчука до 31 октября. Ему запрещено покидать место жительства за исключением необходимости оказания медицинской помощи. Кроме того, он должен носить электронный контролирующий браслет.

Ранее политик подал две жалобы в ЕСПЧ. В первом заявлении он обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного дела. Затем Медведчук решил подать жалобу в связи с грубым нарушением права на защиту, права на справедливый суд и личную свободу со стороны украинских властей.