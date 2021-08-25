Медведчук усомнился в поддержке украинизации населением Украины

Миллионы жителей Украины не поддерживают языковую политику властей республики. Об этом председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил в интервью YouTube-каналу «Первый независимый».

Он рассказал о негативном отношении русскоязычных граждан к украинизации страны, дискриминации русского языка и культурного наследия, «наработанного и украинским, и русским народом, и многими другими народами бывшего Советского Союза». По словам политика, точно так же население воспринимает и всю политику украинских властей, направленную на противостояние с Россией.

Медведчук также отметил, что миллионы его сограждан выступают против преследования оппозиции. В частности, он вспомнил про закрытие попавших под украинские санкции оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и «Первого Независимого». Он подчеркнул, что принятые против них меры являются преступлением против свободы слова.

В феврале на Украине вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о блокировке каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK. После этого они прекратили свое вещание. Позднее украинские власти также заблокировали их YouTube-каналы.

В 2019 году на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он принуждает к обязательному использованию мовы в органах государственной власти и местного самоуправления, учебных заведениях, больницах и сфере обслуживания.