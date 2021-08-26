Медведчук уличил Киев в «лукавстве» из-за отрицания закупок газа у Москвы

Киев лукавит, когда отрицает прямую покупку газа у Москвы, на самом деле власти приобретают его у европейских стран, когда он идет к ним транзитом. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в интервью YouTube-каналу «Первый независимый».

«Когда мы отрицаем прямые поставки из России, отказываемся от них, когда они являются намного дешевле, мы просто лукавим», — сказал Медведчук, комментируя заявления украинских властей о покупке газа у Европы.

По словам оппозиционера, Украина пользуется российским газом, который получает из прямых поставок.

По словам Медведчука, газ, который транзитируется в Европу, отбирается на территории Украины, а сделки по покупке этого газа заключаются с теми европейскими странами, которые являются потребителями российского газа. Он добавил, что таким образом Украина ежегодно отбирает 10-14 миллиардов кубометров российского газа.

Ранее в МИД усомнились в отказе Украины от российского газа. По словам директора департамента экономического сотрудничества Дмитрия Биричевского, Москва готова выполнять все обязательства по поставкам газа в Европу, но это не означает отказ от транзита через украинскую территорию. При этом он отметил, что если Украина не захочет транзита российского газа, Россия обойдется и без нее. «Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идет», — сказал он.