Минаев рассказал о выдуманной автограф-сессии Пелевина

Главред Esquire Минаев о выдуманной автограф-сессии Пелевина: медиа сделали все сами

Главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев рассказал в Instagram о выдуманной автограф-сессии писателя Виктора Пелевина.

Минаев заявил, что новый номер Esquire посвящен фейк-ньюс, а Пелевин — «главный мистификатор». На обложке опубликована фотография актера Юрия Борисова, загримированного под Пелевина. Минаев, по его словам, написал в Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» и попросил помочь. «Слить фотки якобы автограф-сессии якобы Пелевина, которые мы предоставили. И "Беспощадный пиарщик" согласился», — отметил он.

Далее, утверждает журналист, «медиа сделали все сами». «У нас за день было 134 заголовка об этой автограф-сессии», — подчеркнул он. При этом, добавил главред, «первые два часа все обсуждали, настоящая ли это автограф-сессия».

«Мистификация полностью удалась. Действительно, все, что медиа скажет, мы готовы есть большой огромной ложкой и требовать добавки», — констатировал Минаев.

23 сентября в Telegram-канале «Беспощадный пиарщик» появился пост о том, что, по некоторым данным, Пелевин прибыл в Москву и раздал автографы в некоем подвале.

Виктор Пелевин — автор романов «Чапаев и Пустота», «Омон Ра», «Generation "П"» и «Empire V». Писатель не появляется на публике.