Медики назвали первые признаки смертельной болезни

Медики заявили, что смертельная болезнь — рак поджелудочной железы — может не иметь никаких симптомов или их трудно обнаружить. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Однако врачи назвали несколько первых признаков, указывающих на рак. Среди них могут быть бледный стул у пациента, темная моча, безболезненная желтуха, которая усиливается.

К другим симптомам рака поджелудочной железы относятся боль в спине или животе, резкую потерю веса и пожелтение кожи и глаз.

При этом врачам неизвестно, что вызывает большинство видов рака поджелудочной железы, но есть некоторые факторы, которые могут увеличить риск его развития. Они посоветовали не курить, а также сократить употребление красного и обработанного мяса и спиртных напитков.

Ранее врачи клиники Mayo Clinic перечислили безобидные симптомы, которые могут указывать на опасную болезнь — лимфому Ходжкина. Отмечается, что отечность может быть вызвана избытком пораженных лимфоцитов. Также пациенты с лимфомой Ходжкина также жалуются на потерю веса, озноб, кашель и одышку, кожный зуд по всему телу и потливость в ночное время.