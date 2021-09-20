Выявлен признак повышенного риска рака

Исследователи из США выяснили, что повышенное содержание определенных бактерий в кишечнике может служить признаком повышенного риска перерождения полипов толстой кишки в злокачественную опухоль рака толстой кишки. Статья ученых опубликована в журнале Cell Host & Microbe.

Ученые из Вашингтонского университета и Дартмутского колледжа отследили 40 прошедших колоноскопию пациентов в возрасте от 50 до 75 лет, у которых была проведена биопсия в участках, прилегающих к полипам толстой кишки – небольшим скоплениям клеток, которые формируются на слизистой оболочке и в пяти процентах случаев развиваются в злокачественные. Исследователей интересовало, уровень каких бактерий там был выше по сравнению с аналогичными тканями у здоровых людей.

Выяснилось, что в биопсиях пациентов с полипами были более распространены бактерии Bacteroides fragilis. Кроме того, исследователи выявили, что микробные сигнатуры у людей с полипами отличались от здоровых. Количество B. fragilis в образцах коррелировало с воспалением малых полипов. Ученые установили, что такие бактерии отличались от «здоровых» своей способностью вызывать воспаление.

«Для того, чтобы выжить в условиях метаболических и воспалительных изменений обычно здоровый кишечник и бактерии в нем могут адаптироваться так, чтобы способствовать воспалению, а не подавлять его», — отмечает один из исследователей Уильям Депаоло.

