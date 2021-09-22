Врачи перечислили безобидные симптомы опасной болезни

Daily Express: припухлости на шее могут быть признаками лимфомы Ходжкина

Врачи клиники Mayo Clinic перечислили безобидные симптомы, которые могут указывать на опасную болезнь — лимфому Ходжкина. Как пишет Daily Express, припухлости на шее, в подмышках и в паху могут быть ее признаками.

Отмечается, что отечность может быть вызвана избытком пораженных лимфоцитов, но при этом не вызывает болезненных ощущений, поэтому люди редко обращают внимание на это.

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Врачи предупредили, что игнорирование первых признаков рака на первой стадии может позволить ему перерасти в более агрессивный тип, причем может пройти пять или даже десять лет, прежде чем появятся явные следы поражения организма.

Специалисты добавили, что пациенты с лимфомой Ходжкина также жалуются на потерю веса, озноб, кашель и одышку, кожный зуд по всему телу и потливость в ночное время. Однако эти симптомы проявляются далеко не у всех больных.

Ранее главный врач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко перечислила неочевидные признаки, которые могут указывать на наличие у пациента ранней стадии опасного заболевания — лимфомы. По словам специалиста, на лимфому на ранней стадии могут указывать, помимо увеличения лимфатических узлов, немотивированная слабость, повышенная утомляемость, потеря веса, лихорадка, кожный зуд и длительный кашель.

