Житель Индии назвал семь отличительных качеств русских женщин

Житель Индии Субхасиш Гош (Subhasish Ghosh) перечислил семь основных качеств россиянок, пишет «Царьград». Иностранец, проживший в Москве пять лет и женатый на русской, считает, что они «неосознанно красивые» и очень сильные.

По словам Гоша, жительницы России любят выглядеть нарядными и ухоженными во время выходов в свет. Еще одним отличительным признаком россиянок он назвал умение любить безоговорочно. Сюда житель Индии отнес готовность закрывать на многое глаза, в том числе терпеть скандалы и ссоры. Русские женщины не могут простить только измену, считает он.

Девушки из России, по его словам, знают себе цену и не соглашаются на меньшее, к примеру не пойдут в недорогое кафе или заведение фастфуда. По мнению Гоша, для россиянок имеет значение внешний вид избранника. Они хотят, чтобы мужчина рядом «был хорошо одет, выбрит и выглядел достойно», даже когда речь идет о походе в магазин.

Индус похвалил представительниц слабого пола из России за любовь к готовке, благодаря которой они никогда «не дадут умереть с голода». Он считает россиянок очень сильными. По словам Гоша, однажды его супруга в 30-градусный мороз рубила дрова, так как нужно было обогреть дом. По мнению мужчины, россиянки выбирают себе только решительных кавалеров.

Ранее певица Manizha назвала отличительное качество русских женщин. По ее словам, им часто приходится выживать, поэтому энергия в них расходуется не по назначению или вовсе гасится.