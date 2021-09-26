Мировой экономике предсказали неминуемый отказ от политики печатного станка

Эксперты предсказали мировой экономике неминуемый отказ от политики печатного станка. По мнению опрошенных РИА Новости экономистов, монетарное стимулирование экономики присутствует в большинстве стран, но не может продолжаться бесконечно.

Специалист инвестиционной компании «Атон» Александр Кудрин объяснил, что преимущество этого подхода заключается в мерах быстрого воздействия, которые снижают стоимость заемного капитала для компаний и стабилизируют финансовый сектор в критические моменты.

На длинной дистанции такая политика становится нецелесообразной, поскольку регулятор лишается инструментов борьбы с грядущими кризисами, уточнил эксперт. Он добавил, что в какой-то момент она должна смениться на стимулирующую бюджетную политику, и не исключено, что это произойдет в ближайшее десятилетие.

«Невозможно заливать весь мир бесконечной ликвидностью не вызвав тяжелых последствий в самом фундаменте современной экономики. Выход может быть плановым, упорядоченным, осознанным. Однако он тяжел по политическим соображениям и, потому, будет постоянно откладываться и осуществляться медленными темпами. Рано или поздно, с болью и разрушениями, но слезть с "печатного станка" придется», — заявил Михаил Королюк из «ИФК Солид».

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка уверен, что в настоящее время экономика не может изменить этот принцип, поскольку изымать стимулы тяжело, даже в США, где развит финансовый рынок. Мировые регуляторы будут откладывать ужесточение монетарной политики, поскольку это естественный процесс ухода от потрясений.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что взрывного роста инфляции на конец года в России не ожидается, она должна составить не более семи процентов. Он добавил, что во многом высокие темпы роста связаны с монопольным принципом устройства отраслевых экономических структур, широко распространенным в стране.

