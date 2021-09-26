Шевченко нокатуировала очередную соперницу и защитила пояс чемпионки UFC

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко оказалась сильнее американки Лорен Мерфи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ролик представлен правообладателем.

33-летняя Шевченко одержала победу нокаутом: в четвертом раунде рефери остановил противостояние, посчитав, что Мерфи не может себя защитить от ударов чемпионки. Таким образом, представительница Киргизии одолела очередную соперницу и снова защитила пояс.

Победа на Мерфи стала шестой защитой титула чемпионки UFC в наилегчайшем весе для Шевченко. До встречи с американкой в октагоне киргизская спортсменка одолела Джессику Андраде, Женнифер Майя, Кэтлин Чукагян, Лиз Кармуш и Джессику Ай. Завоевала Шевченко пояс в поединке против полячки Йоанны Енджейчик.

Теперь в активе Шевченко 22 победы в MMA при трех поражениях.