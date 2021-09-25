Чемпионка UFC Шевченко высмеяла нокаутировавшего бойцов блогера

Валентина Шевченко об уровне бокса Джейка Пола: я бы его нокаутировала за ноль секунд

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко оценила выступления YouTube-блогера Джейка Пола в профессиональном ринге. Пресс-конференция с участием спортсменки доступна в YouTube-канале Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

34-летняя Шевченко высмеяла навыки Пола в боксе. «Сколько бы мне потребовалось, чтобы отправить его в нокаут? Нисколько, ноль секунд», — заявила чемпионка. UFC 266 пройдет в ночь на 26 сентября. Шевченко предстоит очередная защита титула чемпионки организации в наилегчайшем весе. Она подерется с американкой Лорен Мерфи.

На счету Пола уже несколько побед в ринге над действующими бойцами. В частности, он нокаутировал бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена. Также ему удалось одолеть бывшего обладателя пояса чемпиона UFC Тайрона Вудли.

Шевченко одержала 21 победу при трех поражениях в MMA. Также на ее счету 56 побед и два поражения в поединках по правилам кикбоксинга.