Чемпионка UFC Шевченко вступилась за ринг-герлз после слов Нурмагомедова

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко выступила в защиту ринг-герлз после слов россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает BJ Penn.

Шевченко, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), вступилась за девушек, участвующих в ивентах. «Странно говорить о том, что они никак не связаны с MMA. Они были на самых первых турнирах. По сути, и они тоже часть успеха индустрии. Послушайте, без девочек, фанатов, грамотного освещения — турниры были бы скучны. Все эти детали и составляют общую картину. Поэтому разговоров тут быть не может. Ринг-герлз — неотъемлемая часть боев, и в маленьких, и в крупных промоушенах», — убеждена чемпионка UFC в наилегчайшем весе.

В августе широкий резонанс вызвал комментарий Нурмагомедова относительно ринг-герлз. Российский экс-чемпион UFC назвал их бесполезными в MMA. Слова россиянина высмеял его бывший соперник ирландец Конор Макгрегор.

Шевченко предстоит защита титула чемпионки 26 сентября. Ее соперницей станет американка Лорен Мерфи.