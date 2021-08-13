Чемпионка UFC Шевченко снялась в купальнике

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко опубликовала фотографию в купальнике. Пост доступен в Instagram.

33-летняя спортсменка, известная по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), продемонстрировала фигуру на фоне пляжа моря Селиш в США. Фото набрало более 28 тысяч лайков менее чем за сутки после публикации. В комментариях фанаты восхищаются фигурой Шевченко.

6 августа чемпионка UFC в наилегчайшем весе также снялась в бикини. За несколько дней публикация набрала более 75 тысяч лайков.

В сентябре Шевченко предстоит поединок с американкой Лорен Мерфи. В случае успеха она уже в шестой раз защитит титул чемпионки промоушена.

На счету Шевченко 21 победа при трех поражениях в MMA. В UFC также выступает ее родная сестра — Антонина.