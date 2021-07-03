Названа лучшая девушка-боец MMA в мире

Редакция портала MMA Junkie назвала лучшую девушку-бойца смешанного стиля (MMA) в мире. Рассказ о номинантках доступен на сайте издания.

Победителем рейтинга стала американка литовского происхождения Роуз Намаюнас. Спортсменка вернулась в октагон Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в апреле. В поединке против китаянки Вэйли Чжан Намаюнас одержала победу нокаутом за 88 секунд. Она вернула титул чемпионки UFC в минимальной весовой категории.

Среди номинантов на звание лучшей в женском MMA была представлена и бразильянка Кристин Жустино, выступающая в Bellator, чемпионка UFC Валентина Шевченко, американка Кайла Харрисон из Professional Fighting League (PFL), а также еще одна чемпионка UFC Аманда Нунес.

Намаюнас выступает в UFC с 2015 года. Американка попала в промоушен после участия в шоу The Ultimate FIghter. Всего на ее счету 13 побед при четырех поражениях в MMA.

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