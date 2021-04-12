Девушка-боец UFC разочаровала фанатов после слов о «красной» сопернице из Китая

Высказывания американской девушки-бойца смешанного стиля (MMA) Роуз Намаюнас в адрес спортсменки из Китая Вэйли Чжан стали объектом мемов в социальных сетях. Пользователи Twitter начали публиковать шутки по данному поводу и делиться недоумением.

Интервью Намаюнас сперва появилось на литовском ресурсе LRT.lt. Вскоре на публикацию обратили внимание и в США, где выпад девушки оценили неоднозначно. Американка литовского происхождения произнесла фразу «лучше быть мертвым, чем красным» и стала объектом шуток. Многие пользователи признались, что разочаровались в спортсменке, известной по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

В частности, пользователь Hektic_One представил Намаюнас в образе обвинителя на процессе времен маккартизма в США, когда в стране действовала кампания по преследованию коммунистов.

«А помните речь Роуз про любовь и принятие после ее победы в титульном поединке несколько лет назад? Теперь скомкайте это воспоминание и выбросьте его в окно. Теперь она судит людей по тем политическим силам, что управляют их страной», — написал Daxos.

«То есть Роуз такая: "Я не ненавижу Чжан, только коммунистов. И она за них ответит". Фейспалм», — отметил Майки Бэтс.

25 апреля Намаюнас предстоит поединок с Чжан на турнире UFC. Китаянка — действующая чемпионка в минимальной весовой категории.