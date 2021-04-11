Девушка-боец UFC заговорила о противостоянии с «красными» перед боем с китаянкой

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) литовского происхождения Роуз Намаюнас поделилась мнением о своей сопернице из Китая Вэйли Чжан. Слова спортсменки приводит LRT.lt.

28-летняя Намаюнас призналась, что настраивается на поединок с представительницей «красных». «Я дерусь за свободу, верю в Иисуса, моя кровь — литовская, мечта — американская», — заявила спортсменка. Она также привела выражение: «лучше быть мертвым, чем красным».

25 апреля Намаюнас предстоит поединок с Чжан на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Китаянка — действующая чемпионка в минимальной весовой категории.

В марте 2020-го Чжан успешно защитила пояс в поединке с Йоанной Енджейчик из Польши. После схватки лицо последней деформировала гематома на лбу.

Намаюнас — бывшая чемпионка UFC в минимальном весе. На ее счету 12 побед и четыре поражения.